L’ex Milan è sicuro: “Contro il Tottenham sarà fondamentale Leao”

L’ex difensore rossonero Luca Antonini ha rilasciato un’intervista a Tuttosport, nella quale esprime la sua opinione sul momento del Milan e sulla sfida di Champions contro il Tottenham:

Antonini era presente in campo 11 anni fa nell’ultima sfida con gli Spurs:

“Giocammo bene entrambe le partite, in casa però perdemmo 1-0 con un gol di Crouch a dieci minuti dalla fine, un contropiede incredibile da un nostro calcio d’angolo, un gol che ancora oggi non riesco a spiegarmi. A Londra meritavamo invece di vincere e passare il turno, ma Robinho sbagliò due tre gol praticamente già fatti e terminò 0-0. Uscire in quel modo fu una brutta botta perché non eravamo inferiori a quel Tottenham”.

Antonini: “Momento negativo? non basta una sola partita per uscirne”

“Penso che non basti una partita per superare il periodo difficile, ma sconfiggere il Torino era di fondamentale importanza per ritrovare il sapore della vittoria e provare a lasciarsi alle spalle questo mese complicato”, questo quanto dichiarato sul momento negativo vissuto dal Milan.

“Come me lo spiego? Credo sia stato un insieme di cose, dall’aspetto fisico a quello mentale per quanto successo con la Roma e nelle successive gare. Poi si sa, quando la testa non c’è, le gambe non girano. E’ stato un momento duro, ma ho avuto la sensazione di un ambiente molto unito. Sono sicuro che il Milan tornerà sui livelli a cui ci aveva abituato perché i giocatori hanno qualità, tecniche e morali. Per esperienza dico che da questi periodi si esce rimanendo sereni: ci vuole

calma, non si può superare una crisi in due giorni”.

Su Ibra:

“Peccato non sia in lista Uefa per la Champions Ibra è mancato tanto al Milan, la sua sola presenza porta quella sana pressione sui compagni che aiuta a rendere al meglio. Succedeva nel mio Milan che era comunque ricco di campioni e accade ancora adesso. Secondo me non è un caso che il Milan sia tornato a vincere il giorno in cui Ibra è tornato a disposizione”.

Zlatan Ibrahimovic (Photo by FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images)

“Che partita mia aspetto? Il Tottenham arriva da un pesantissimo ko per 4-1 con il Leicester, non una bella notizia per il Milan. Conoscendo Conte sono convinto che non abbia fatto passare delle belle ore ai suoi giocatori. Credo, e temo, che domani il Tottenham andrà a 300 all’ora. Il Milan non deve temere nessuno, soprattutto in casa sua. Però il punto di forza delle squadre di Conte, più che il singolo, è il collettivo. Sarà una partita durissima, ma il Milan dovrà affrontarla con l’atteggiamento che ha avuto per oltre due anni, con la consapevolezza delle sue qualità, portando avanti le proprie idee, al di là del sistema di gioco che utilizzerà”.

Antonini indica la strada: “Contro il Tottenham sarà fondamentale!”

Su Giroud e Leao: “Il francese ha dimostrato per l’ennesima volta di essere un campione a 360 gradi. E’ un uomo importante per lo spogliatoio del Milan, è un giocatore che si sente, come Ibra, uno di quelli che fa alzare l’asticella ai compagni. Ma contro il Tottenham sarà fondamentale Leao, è il top player di questa squadra. Anche se non è al meglio, rimane un giocatore fondamentale, la variabile impazzita che può scombinare tutto. Io non avrei dubbi, giocherei sempre con Leao più altri dieci”.

Olivier Giroud (Photo by MARCO BERTORELLO/AFP via Getty Images)

Poi un accenno alle difficoltà di CDK: “Chi viene dall’estero ha bisogno di tempo, ricordo il caso di Huntelaar. Mi fido di Zlatan: se dice che ha grandi qualità, io ci credo”.

Giuseppe Esposito