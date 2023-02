Brahim Diaz: “I tifosi sono stati incredibili”, poi la risposta sul ritorno

Vittoria molto importante per il morale per i rossoneri che tornano a vincere due partite consecutive dopo quella contro il Torino. Il gol di Brahim Diaz ha deciso la partita anche se i rossoneri hanno avuto due occasioni ghiotte per il secondo gol con Thiaw e De Ketelaere. Il ritorno a Londra, poi, sarà decisivo e i rossoneri dovranno fare una grande partita. Nel post partita ha parlato Brahim Diaz che ha deciso la partita.

Milan-Tottenham, le parole di Brahim Diaz

Di seguito le parole del centrocampista spagnolo a Mediaset: ha parlato della partita, del ritorno ed ha anche elogiato i tifosi. Inoltre ha detto di voler pensare al campionato prima e poi al ritorno col Tottenham.

“Sono troppo contento per la squadra, abbiamo fatto un lavoro incredibile e lavorato per bene tutta la settimana. Abbiamo illuminato tutti San Siro, anche i tifosi sono stati incredibili. Abbiamo sempre questo spirito, dobbiamo guardare avanti, la vittoria fa bene alla squadra. Adesso pensiamo alla Serie A e poi pensiamo al ritorno a Londra”.