Milan-Tottenham, Pioli sorprende sulla fascia: le probabili formazioni

Questa sera il Milan scenderà in campo contro il Tottenham nella partita che varrà l’andata degli ottavi di finale di Champions League.

Pioli ha intenzione di continuare con il 3-4-2-1 riproposto dopo la sfida con il Toro vinta di misura, insistendo sulla difesa a tre viste la recente mancata solidità difensiva. Unico dubbio il laterale di destra: nel ballottaggio in vantaggio Saelemaekers su Calabria, il belga dovrebbe essere lui ad essersi guadagnato la maglia da titolare.

FOTO GETTY – Milan Giroud

Le probabili formazioni di Milan-Tottenham

Considerando gli indisponibili di gara, ci sono assenze pesanti da entrambe le parti. Per il Milan: Maignan, Florenzi e Bennacer. Mentre per il Tottenham: Lloris, Bissouma, Sessegnon e Bentancur che in settimana ha subito una rottura del crociato che lo ha costretto a terminare in anticipo la sua stagione.

Di seguito le probabili formazioni che scenderanno in campo stasera scelte dai due allenatori:

Milan (3-4-2-1): Tatarusanu; Kalulu, Thaw, Tomori; Saelemaekers, Krunic, Tonali, Hernandez; Diaz, Leao; Giroud.

A disposizione: Mirante, Vasquez, Calabria, Gabbia, Kjaer, Ballo-Touré, Pobega, Messias, De Ketelaere, Rebic, Origi.

All. Pioli.

Tottenham (3-4-2-1): Forser; Romero, Dier, Lenglet; Emerson Royal, Skipp, Sarr, Perisic; Kulusevski, Son; Kane.

A disposizione: Austin, Whiteman, Sanchez, Tanganga, Davies, Pedro Porro, Richarlison, Danjuma, Moura.

All. Conte.