Verso la Champions, svelate le condizioni di Bentancur

Martedì alle ore 21:00 andrà in scena l’ottavo di finale della Champions League tra il Milan di Stefano Pioli ed il Tottenham di Antonio Conte. I rossoneri, tornati alla fase ad eliminazione diretta della massima competizione europea dopo diversi anni, faranno affidamento sul proprio pubblico, lo Stadio San Siro sarà infatti sold out per l’occasione.

La formazione inglese invece è alle prese con una brutta tegola di genere fisico. Infatti Rodrigo Bentancur, vecchia conoscenza del campionato italiano, ha rimediato un bruttissimo infortunio nell’ultima uscita.

Rodrigo Bentancur Tottenham Hotspur

Out Bentancur, stagione finita per l’ex Juve

Rodrigo Bentancur, stando a quanto riportato da Fabrizio Romano, avrebbe rimediato un infortunio al legamento crociato che lo costringerà a stare lontano dal terreno di gioco per circa sei mesi. In queste ore è atteso il comunicato della società londinese.

Conte perde un titolare

Antonio Conte non avrà quindi a disposizione nella doppia sfida con il Milan un centrocampista che fino ad ora ha collezionato 18 presenze in Premier League condite da 5 gol e 2 assist.