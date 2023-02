Verso Milan-Tottenham, non filtra ottimismo: le condizioni di Maignan e Bennacer

Ad una settimana dall’andata degli ottavi di Champions League contro il Tottenham, le probabilità che rientrino Maignan e Bennacer sono ancora basse.

Il punto sugli infortunati in casa rossonera lo fa la Gazzetta dello Sport che, nell’edizione odierna, ha raccontato ciò che filtra da Milanello. Sono ben tre i giocatori che sperano di poter tornare a disposizione del mister Stefano Pioli entro mercoledì sera e che, a tal proposito, effettueranno nuovi esami nelle prossime 48 ore: Mike Maignan, Ismael Bennacer e Fikayo Tomori.

Milan Condizioni Bennacer Maignan

Milan-Tottenham: difficile il rientro di Maignan e Bennacer, sì per Tomori

Per quanto riguarda i primi due, però, filtra ancora parecchio pessimismo: il portiere francese dovrà svolgere ancora parecchio lavoro poiché il rischio di incappare nell’ennesima ricaduta è sempre elevato; l’algerino molto probabilmente recupererà dall’infortunio solo verso la seconda metà del mese di febbraio. Chi, invece, potrebbe riuscire a scendere in campo già contro gli Spurs è il difensore inglese che, a tal proposito, salterà la sfida di campionato contro il Torino.

Diverso il discorso relativo a Zlatan Ibrahimovic che, sebbene abbia finito la riabilitazione, non è in lista UEFA e, pertanto, non potrà giocare in Champions. Lo svedese continuerà comunque ad allenarsi a parte per testare le condizioni del ginocchio. La speranza è che, infine, possa strappare la sua prima convocazione stagionale per l’anticipo di venerdì sera contro i granata.

Ruggero Gambino