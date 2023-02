Milan, i convocati per il Tottenham: tre assenti per Pioli

Manca sempre meno al match di Champions League tra Milan e Tottenham. Mister Stefano Pioli, in questi minuti, ha diramato la lista dei convocati per l’incontro che inizierà allo Stadio San Siro alle ore 21:00. Tre assenti per infortunio oltre ai vari calciatori non inseriti in lista UEFA dal tecnico parmense. Nella lista degli esclusi figura anche Zlatan Ibrahimovic, tornato in panchina in campionato.

Assenti Bennacer e Florenzi, convocato Tomori

Questa la lista dei convocati dell’allenatore rossonero per Milan Tottenham:

Portieri : Mirante, Tatarusanu

: Mirante, Tatarusanu Difensori : Tomori, Gabbia, Kjaer, Kalulu, Calabria, Ballo-Touré, Thiaw, Theo Hernandez

: Tomori, Gabbia, Kjaer, Kalulu, Calabria, Ballo-Touré, Thiaw, Theo Hernandez Centrocampisti : Pobega, Tonali, Krunic, Saelemaekers

: Pobega, Tonali, Krunic, Saelemaekers Attaccanti: Origi, Rebic, De Ketelaere, Diaz, Messias, Leao, Giroud

Come anticipato da mister Stefano Pioli in conferenza stampa il centrocampista algerino non sarà del match. L’ex giocatore della Roma invece si è rivisto sul campo di gioco solo negli ultimi giorni. Non prenderanno parte alla gara Adli, Dest, Ibrahimovic, Vranckx, Bakayoko, esclusi già in precedenza dalla lista per le competizioni europee.