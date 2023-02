Milan-Tottenham, Conte perde un titolare: la notizia

Al ritorno della Champions League manca sempre meno. Il Milan sfiderà il Tottenham nell’andata degli ottavi di finale della Champions League a San Siro martedì prossimo. In vista del ritorno alla fase a eliminazione diretta, da cui il Milan manca dal 2013, Pioli potrebbe contare sui rientri di Ismael Bennacer, Fikayo Tomori e Zlatan Ibrahimovic. Dovrà ancora aspettare invece per rivedere in campo Mike Maignan e Alessandro Florenzi. Se Pioli man mano ‘recupera pezzi‘, Conte invece li perde.

Milan-Tottenham, infortunio per un titolare

(Getty Images)

Dopo la sfida vinta 1-0 contro il Manchester City, gli Spurs devono fare i conti con un importante assenza in vista della sfida di Champions League contro il Milan. A fermarsi infatti è il portiere francese: Hugo Lloris. Come riportato dal Telegraph, Conte dovrà fare a meno del portiere francese in vista dei prossimi impegni. Lloris ha infatti subito un infortunio al ginocchio che lo terrà ai box tra le sei e le otto settimane.

Clemente Grimaldi