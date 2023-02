Ultim’ora da Milanello, Pioli riabbraccia due infortunati: preoccupa Bennacer

Domani sera alle ore 21:00 riprenderà l’avventura europea del Milan. Allo Stadio San Siro arriverà il Tottenham di Antonio Conte, le due compagini si affronteranno nella sfida di andata degli ottavi di finale di Champions League. La squadra guidata da mister Stefano Pioli in queste ore sta svolgendo la seduta di allenamento mattutino in vista del match in quel di Milanello.

Fikayo Tomori Milan

Presenti Florenzi e Tomori, assente Bennacer

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione sono presenti all’allenamento sia Alessandro Florenzi che Fikayo Tomori, che rientreranno probabilmente tra i convocati per la sfida di domani con il Tottenham. Assente invece Ismael Bennacer, l’algerino non si è viso sul campo di Milanello. Resterà da capire se sarà presente per l’incontro di domani. Presente sul terreno di gioco anche Dest, il terzino statunitense è però stato escluso dalla lista Champions per far spazio a Thiaw.

Stefano Pioli confermerà la difesa a tre, Tomori si candida per una maglia da titolare, a centrocampo qualora non dovesse farcela Bennacer c’è l’ipotesi Krunic.