Milan-Tottenham, Pioli conferma il modulo: aperti tanti ballottaggi

Domani sera a San Siro tornerà a suonare la melodia della UEFA Champions League, in occasione dell’ottavo di finale contro il Tottenham di Antonio Conte.

Dopo l’operazione alla alla cistifellea, l’ex Ct della nazionale azzurra è tornato a guidare i suoi Spurs dalla panchina contro il Leicester. Nonostante il ritorno di Conte, il Tottenham ha subito una pesante sconfitta per 4-1, che spinge Kane e compagni fuori dalla zona Champions, e li mette in condizione di non poter sbagliare la sfida di San Siro.

Verso Milan-Tottenham, probabili formazioni: le scelte di Pioli

Come riferito dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Pioli dovrebbe riconfermare la difesa a tre anche in Champions.

In attacco dovrebbe rivedersi Leao, anche stavolta, come contro il Torino, in una posizione più accentrata del solito. A completare il tridente offensivo Diaz e Giroud. Sulle fasce il Milan farà affidamento sulle discese offensive di Theo Hernandez, mentre a destra Pioli dovrà scegliere tra Calabria e Saelemaekers, con l’italiano favorito.

Fikayo Tomori (Photo by ISABELLA BONOTTO/AFP via Getty Images)

A centrocampo potrebbe tornare dal primo minuto Bennacer, che ieri si è allenato in gruppo. In alternativa di fianco a Tonali giocherà Krunic. A difendere la porta di Tatarusanu ci sarà sicuramente Kalulu, il giovane Thiaw scalpita ed è favorito su Kjaer. Tomori dovrebbe ritrovare il campo in quanto, così come Bennacer, è ritornato ad allenarsi con i compagni.

MILAN (3-4-2-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Tomori; Calabria, Bennacer, Tonali, Hernandez; Diaz, Leao, Giroud. Allenatore: Stefano Pioli.

Giuseppe Esposito