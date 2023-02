Tomori out col Tottenham: ricaduta o precauzione? Le ultime

Dopo il ritorno del campionato e della Coppa Italia a gennaio, torna anche la Champions League e lo fa subito con una sfida molto complicata per il Milan di Pioli. I rossoneri hanno ancora tanti infortunati e tanti assenti, ma anche gli Spurs di Conte ne hanno diversi. Tomori e Bennacer, però, sembravano recuperati in vista della partita di questa sera, ma così non sarà. Di seguito le ultime sul centrale inglese.

Milan infortunio Tomori

Infortunio Tomori, ricaduta o precauzione?

Mentre Ismael Bennacer non è stato neanche convocato perché ha lavorato a parte alla vigilia della sfida col Tottenham, per Tomori è un discorso diverso. Il centrale rossonero era stato convocato ma dopo aver provato sul campo si è scelta la saggezza. Non sarà, infatti, rischiato e andrà in tribuna.

Non dovrebbe esserci alcuna ricaduta ma è puramente una scelta precauzionale. Al centro della difesa, quindi, a comporre il terzetto davanti a Tatarusanu, ci saranno Kalulu, Kjaer e Thiaw che ha fatto molto bene contro il Torino. In caso di emergenza, l’unico centrale di ruolo sarebbe Gabbia in panchina.