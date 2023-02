Calciomercato Milan, Pellegatti è sicuro: l’annuncio su Zaniolo

Il Milan vive uno dei momenti più difficili degli ultimi anni: cinque sconfitte e due pareggi nelle ultime sette partite sono un dato a dir poco inquietante per i rossoneri, che se vogliono sperare di finire tra le prime 4 in classifica devono tornare a fare risultato il prima possibile.

Nel frattempo si guarda sempre con un occhio al mercato. L’ultima sessione per poco non ha portato a Milano Nicolò Zaniolo, che nelle ultime ore sembra ad un passo dal Galatasaray. Non è dello stesso avviso, però, Carlo Pellegatti, giornalista da sempre vicino al mondo Milan.

Milan Zaniolo Pellegatti

Pellegatti: “Zaniolo a giugno arriva al Milan”

Ai microfoni di Mediaset, durante il consueto appuntamento con “Pressing“, ha parlato Carlo Pellegatti. Il giornalista sembra essere sicuro sul futuro di Zaniolo:

“Zaniolo secondo me a giugno andrà al Milan“.

Una frase utile a riaccendere uno scenario che ormai sembrava definitivamente tramontato. Le prossime ore ci diranno già tanto, con il calciatore della Roma che dovrà decidere se accettare o meno la destinazione Galatasaray.

PIERFRANCESCO VECCHIOTTI