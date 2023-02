Monza-Milan, al via la vendita per il settore ospiti: prezzi e info sui biglietti

Periodo davvero nero per la squadra di Stefano Pioli che, dopo le tre sconfitte consecutive con Lazio, Sassuolo e Inter, si prepara a disputare tre partite in una settimana, decisive per il prosieguo della stagione.

Pioli oggi, in conferenza stampa, ha prefissato gli obiettivi per quest’anno, ovvero provare a passare il turno in Champions League contro il Tottenham di Antonio Conte, e soprattutto raggiungere una delle prime 4 posizioni in campionato, cosa che appariva abbastanza scontata ad inizio anno ma che ora si è notevolmente complicata.

Il match di domani contro il Torino potrebbe dare quella svolta che servirebbe a tutto l’ambiente in vista del match di Champions League che potrebbe davvero cambiare completamente il volto della stagione.

Monza Milan. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Intanto, in vista del prossimo turno di campionato tra una settimana, il Monza fa sapere tramite un comunicato che domani saranno in vendita i biglietti per il settore ospiti.

Queste le parole nel comunicato: “L’ AC MONZA informa che dalle ore 10:00 di venerdì 10/02/2023 saranno disponibili i biglietti per il Settore Ospiti per la gara Monza-Milan, in programma sabato 18/02/2023 alle ore 18:00, al prezzo intero di € 30,00.“

“NB: per acquistare i biglietti nel Settore Ospiti sarà necessario essere in possesso della Fidelity card dell’ AC Milan; non sarà consentito il cambio utilizzatore dei titoli di accesso acquistati.“