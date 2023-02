Monza-Milan: designato l’arbitro del 23° turno di Serie A

Ieri sera il Milan è sceso in campo per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Nel momento più complicato della stagione, i ragazzi di Pioli si sono rialzati con una grande vittoria contro il Tottenham per 1-0.

In questo periodo per la stagione, però, non c’è tempo per lasciarsi andare a facili entusiasmi. Il calendario è sempre più fitto e i rossoneri scenderanno in campo già il prossimo 18 febbraio contro il Monza.

I ragazzi di Stefano Pioli proveranno a replicare la vittoria contro il Torino per dare ulteriore slancio ad una classifica che ha certamente risentito del mese di appannamento appena attraversato.

FLORENCE, ITALY – JANUARY 21: Federico Dionisi referee looks on during the Serie A match between ACF Fiorentina and Torino FC at Stadio Artemio Franchi on January 21, 2023 in Florence, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

Monza-Milan: sarà Rapuano l’arbitro del match

Negli scorsi minuti, è stata diramata la sestina completa che dirigerà la sfida dell’U-Power Stadium. L’arbitro del match sarà Antonio Rapuano.

Di seguito la sestina completa:

MONZA – MILAN Sabato 18/02 h. 18.00

Arbitro: RAPUANO

Guardalinee: DI IORIO – SCATRAGLI

IV: MARCENARO

VAR: MARINI

AVAR: DOVERI