Monza-Milan, novità di formazione: Pioli fa rifiatare il giocatore

Dopo le ottime vittorie contro Torino e Tottenham, la squadra di Pioli è chiamata riconfermarsi nuovamente in campionato contro il Monza delle vecchie conoscenze rossonere Berlusconi e Galliani.

I rossoneri, per dimostrare di aver superato l’ultimo periodo non particolarmente felice, sono chiamati a vincere per rimontare in classifica avvicinandosi alla zona Champions League.

Il Milan dopo il cambio di modulo sembra aver ritrovato equilibrio in campo e, infatti, proprio con il 3-5-2 o con il 3-4-3 sono arrivate le ultime due fondamentali vittorie.

Milan, Champions League (getty)

Out contro il Monza: scelto il sostituto

La prossima avversaria del Milan sarà il Monza, squadra neopromossa che però sta facendo davvero bene soprattutto in seguito all’avvento di Palladino sulla panchina.

Per questa occasione, considerando anche la spinta degli esterni del Monza Carlos Augusto e Ciurria, Pioli sta valutando un cambio sulla fascia destra.

Come riportato da TMW, Saelemaekers, dopo aver affrontato Perisic, potrebbe rifiatare e al suo posto è pronto il capitano Davide Calabria che, dunque, ha molte chance di partire dal primo minuto dopo la panchina contro il Tottenham.