Krunic: “Questo ruolo mi piace. Abbiamo pensato dove potevamo migliorare”

Partita ottima del Milan e di Rade Krunic che ha fatto una gara molto ordinata. Sembra essere il suo ruolo ideale con questo modulo e lo sta dimostrando. Nel post partita ha parlato ai microfoni di DAZN.

Monza Milan Krunic

Monza-Milan, le parole di Krunic

SULLA PARTITA – “Dopo due risultati utili consecutivi volevamo chiudere al meglio la settimana. Era un avversario tosto ma abbiamo giocato bene e fortunatamente abbiamo vinto. Abbiamo messo dentro tanta applicazione. In Serie a ci sono poche partite in cui non si soffre, ci piace lottare e per un risultato positivo serve anche soffrire.

SUL MOMENTO – “Non prendere gol? Da quando abbiamo cambiato qualcosa, avevamo in mente quello. Non eravamo abituati a subire tanto, abbiamo pensato dove migliorare e su cosa lavorare e siamo riusciti a far funzionare qualcosa se abbiamo fatto queste vittorie.

SUL RUOLO – “Mi trovo bene: dalla partita con l’inter che faccio quel ruolo. Il mister ci chiede di toccare tantissimi palloni e proviamo a sbagliare il meno possibile.

SUI PROBLEMI PASSATI – “Il momento difficile? Con questa vittoria abbiamo chiuso una settimana perfetta. Adesso lasciamo tutto al passato quel periodo brutto e guardiamo avanti”