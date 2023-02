Monza-Milan, le formazioni ufficiali: sorpresa in attacco!

Oggi alle ore 18:00, il Milan sarà chiamato ad affrontare la complicata trasferta dell‘U-Power Stadium di Monza, per la prima volta la squadra guidata da Silvio Berlsuconi ospiterà in casa il MIlan.

I rossoneri arrivano dalla convincente vittoria ottenuta in Champions, contro il Tottenham. Anche il Monza è in un buon momento: i quattro risultati utili consecutivi ottenuti hanno portato gli uomini di mister Palladino a quota 29 punti, quasi a ridosso della zona Conference.

Per il Milan sorpresa in attacco: non c’è Giroud e partirà Origi dal primo minuto. Per il resto confermata la difesa a tre vista contro il Tottenham. A centrocampo Krunic affiancherà il solito Tonali.

Diaz e Leao supporteranno il terminale offensivo Origi, sulle corsie laterali Theo e Messias, che ha avuto la meglio nel ballottaggio con Saelemaekers. Di seguito le scelte dei due allenatori.

Monza-Milan: le formazioni ufficiali

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon, Marí, Izzo; Birindelli, Rovella, Pessina, Ciurria; Mota Carvalho, Caprari; Petagna.

MILAN (3-4-3): Tătărușanu; Kalulu, Thiaw, Tomori; Messias, Tonali, Krunić, Hernández; Díaz, Origi, Leão

