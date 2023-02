Il calcio piange l’ex Milan Castagner: Pioli lo ricorda in conferenza

Bella vittoria per il Milan con la terza vittoria consecutiva ma è un giorno triste per il mondo sportivo. Oggi, infatti, è morto Ilario Castagner, ex allenatore di Milan e Inter tra le altre. In conferenza stampa, poi, Stefano Pioli ha voluto ricordarlo.

Milan, la conferenza stampa di Pioli

SU CASTAGNER – “Vorrei ricordare Ilario Castagner, una bellissima persona, seria, rispettosa e con stile. Sempre con il sorriso ed ottimo allenatore”.

SULLA PARTITA – “C’era bisogno di ritrovare compattezza, adesso la differenza non è tattica ma della voglia che abbiamo ritrovato di vincere magari anche sulle seconde palle. Torneremo a giocare a quattro quando ritroveremo le caratteristiche giuste. Il Monza nella ripresa è stato più brillante ma abbiamo lottato fino alla fine e questo è importante”.

SU DE KETELAERE – “Deve continuare a lavorare e credere nelle sue possibilità: il gol arriverà”.

SU THIAW – “Malick Thiaw ci da fisicità e possibilità di duellare con gli attaccanti di peso. Anche gli altri calciatori hanno le caratteristiche per giocare”.

SU MAIGNAN – “Maignan sta proseguendo bene il lavoro e speriamo di poterlo recuperarlo a breve”