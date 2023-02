Tatarusanu: “Nelle ultime settimane abbiamo fatto meglio”

L’attesa è ormai agli sgoccioli.

Alle 18 al via Monza-Milan: i rossoneri dare continuità ai successi di misura ottenuti negli ultimi otto giorni contro Torino e Tottenham in Champions League per scacciare definitivamente la crisi.

Di fronte un avversario molto impegnativo: il Monza di Raffaele Palladino, ancora imbattuto nel 2023 in campionato. I brianzoli si sono rivelati degli ossi duri dall’inizio dell’anno solare, riuscendo a fermare sul pareggio l’Inter al “Brianteo” e a sbancare Torino con un secco 2-0 ai danni della Juventus.

Monza-Milan è anche una sfida del cuore per due vertici della società biancorossa: il presidente Berlusconi e Galliani torneranno ad affrontare il loro glorioso passato.

In settimana l’amministratore delegato ha infatti dichiarato:

“Sabato sarò in religioso silenzio, non muoverò un muscolo né quando e se dovesse segnare il Monza, né se lo farà il Milan. Farò come all’andata”

Monza-Milan Tatarusanu

Monza-Milan, ci siamo: le parole di Tatarusanu a Dazn

A pochi minuti dal fischio d’inizio, Tatarusanu ha così analizzato il momento del Diavolo a Dazn:

“Quando le cose non vanno bene c’è un po’ di tristezza. Le ultime settimane però abbiamo avuto buoni risultati e abbiamo fatto meglio“

Francesco Flaùto