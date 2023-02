Esultanza alla Messi e doppietta nel finale: show dell’attaccante del Milan

Al “Gigi Marulla” di Cosenza, a decidere il derby contro la Reggina ci ha pensato Marco Nasti. L’attaccante proveniente dalla primavera del Milan, protagonista lo scorso anno di una grandissima annata con la rappresentativa giovanile rossonera, si è riscattato questa sera dopo un avvio di campionato a dir poco complicato.

Nasti Milan Cosenza

Nella partita più attesa, il centravanti classe 2003 ha messo la firma con una doppietta: prima un bel colpo di testa, poi una gran girata al volo sono risultati decisivi nella vittoria in rimonta del Cosenza.

Nasti decisivo con il Cosenza: il Milan guarda interessato

L’anno scorso miglior giocatore del campionato Primavera, ora – finalmente – decisivo con la maglia del Cosenza. Il Milan gongola e guarda interessato a Marco Nasti, che questa sera nel derby contro la Reggina ha regalato una vittoria che permette al Cosenza di continuare a credere nella salvezza.

Il prodotto del vivaio rossonero, arrivato in Calabria quest’estate in prestito gratuito, sta finalmente riuscendo a dimostrare il suo valore anche in Serie B. Il Milan, alla ricerca di un attaccante per la prossima stagione, spera di ritrovarselo in casa: Marco Nasti promette bene. Ora, come sempre, la parola passa al campo.

PIERFRANCESCO VECCHIOTTI