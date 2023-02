Noa Lang resta in pole per il dopo Leao

In casa Milan tiene banco la situazione legata al contratto di Rafael Leao. Il classe 1999 va in scadenza al 30 giugno del 2024 e, qualora non dovesse rinnovare il proprio contratto con il club rossonero in questi mesi, sembrerebbe scontato un suo addio nel corso della prossima sessione di calciomercato.

La società sta provando a trovare la giusta soluzione per far rimanere il portoghese tra le fila della squadra guidata da mister Stefano Pioli. Nel caso in cui questo non dovesse accadere, Maldini e Massara avrebbero già in mente una lista di potenziali sostituti, tra questi figura anche Noa Lang.

Noa Lang per il dopo Leao

Secondo quanto riportato dal sito ufficiale della Gazzetta, il primo nome per il dopo Leao sarebbe proprio quello di Noa Lang. L’esterno olandese è un vecchio pallino della dirigenza del Diavolo e attualmente milita nel Club Bruges, dove in stagione ha collezionato 24 presenze, 7 gol e 3 assist, prendendo in considerazione tutte le competizioni ufficiali. L’interessamento verso il ventitreenne potrebbe tornare con forza in questo periodo.