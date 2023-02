Pioli può contare su un jolly prezioso per Inter-Milan: chi è l’uomo derby rossonero

Mancano ormai soltanto due giorni alla sfida tra Milan ed Inter, valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie A.

Dopo la gara di andata vinta dai rossoneri, e dopo il trionfo in Supercoppa Italiana degli uomini di Simone Inzaghi, quello tra le due compagini milanesi sarà il terzo scontro diretto di questa stagione.

Dopo le recenti prestazioni, il morale in casa Milan è ovviamente molto basso, ma nulla più di un derby può ridare la carica ad un gruppo che nelle ultime settimane è apparso sempre più fragile.

Verso Inter-Milan, Origi possibile uomo derby?

Origi, jolly, Inter-Milan

Per questo motivo, Stefano Pioli potrebbe decidere di affidarsi ad un calciatore che di derby ne ha risolti tanti: Divock Origi.

L’attaccante belga, nel corso della sua avventura con la maglia del Liverpool è riuscito a timbrare il cartellino in ben 6 occasioni in 12 presenze contro i rivali cittadini dell’Everton, vincendo 7 gare e perdendone soltanto 2. Ma non è finita qui.

L’attaccante rossonero può vantare anche di un’altra incoraggiante statistica nei confronti del connazionale Romelu Lukaku. In 4 gare, infatti, l’ex punta di Klopp non ha mai perso contro Big Rom, vincendo tre partite e pareggiandone una, con ben 2 reti messe a segno per il rossonero e zero per l’interista.