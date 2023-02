Tottenham, Perisic pensa già al ritorno e sfida il Milan: “A Londra sarà diverso per loro”

Dopo la vittoria per 1-0 grazie alla rete di Brahim Diaz, il Milan di Stefano Pioli si è aggiudicato il match d’andata contro il Tottenham, valido per l’accesso ai quarti di finale di Champions League.

Ovviamente, però, i rossoneri dovranno conquistare il pass per la fase successiva nella partita che andrà in scena l’8 marzo a Londra, in casa degli Spurs.

Le parole di Perisic sul match contro il Milan

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Ivan Perisic non ha perso occasione per lanciare la sfida al Milan in vista della gara di ritorno. Queste le sue parole:

Perisic, Conte, Milan

“Sapevamo che col Milan sarebbe stata una partita molto complicata, davanti ad uno stadio pieno con 80mila persone. Bisogna fare i complimenti al Milan che ha fatto una bella partita, ma a Londra sarà tutto diverso. Non siamo riusciti a dimostrare tutto il nostro valore e negli ultimi 20 metri siamo stati troppo imprecisi. Vogliamo riscattarci.

Conte? Tutti sanno bene come lavora. Era forte da giocatore e adesso è anche un grande allenatore. Da lui ho imparato tante cose, e insieme abbiamo conquistato uno scudetto che non dimenticherò mai. Ora il nostro obiettivo è quello di provare a fare quanti più punti possibili in Premier League”.