Inter-Milan, Adani senza freni sui rossoneri: “Davvero sconcertante”

Intervenuto alla Bobo Tv, Daniele Adani non ha nascosto il proprio disappunto verso la prestazione del Milan offerta nel Derby di Milano. Oltre alla sconfitta in sé, sono state le scelte tattiche proposte da Stefano Pioli a non aver convinto del tutto il noto opinionista.

L’ex difensore dell’Inter ha infatti criticato aspramente la scelta di schierare Origi solo ed esclusivamente per schermare Calhanoglu in fase d’impostzione.

Adani Pioli

Adani non condivide le scelte di Pioli: “L’Inter sembrava il Barcellona“

Di seguito il commento di Daniele Adani sulla partita: “Il primo tempo del Milan è stato davvero sconcertante. Pioli non ha messo Leao per far fare il difensore a Origi, questa è la verità. L’Inter sembrava il Barcellona senza aver fatto nulla di speciale. Io e Bobo prima della partita abbiamo pensato che potessero cambiare atteggiamento, ma non in questo modo da difendere dentro l’area di rigore. Come abbiamo criticato la Juve in passato, è giusto ora evidenziare l’atteggiamento completamente sbagliato dei rossoneri“.