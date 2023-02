Pioli sicuro: “Non può succedere in tutte le partite! Crisi? Non avevamo bisogno di nulla”

Dopo la grande partita vinta contro l’Atalanta, Stefano Pioli ha parlato nel post partita ai microfoni di DAZN. L’allenatore rossonero ha parlato della partita ma non solo.

SULLA PARTITA – “Avevamo vinto le altre partite 1-0 ma non si può sperare sempre di non subire gol. Abbiamo giocato con l’energia che riconosco nei miei giocatori: è la cosa più importante. Dovevamo dare continuità: non c’eravamo mai riusciti in stagione a vincere quattro partite consecutive. Abbiamo giocato con intensità e personalità: stasera solo segnali positivi. Il campionato è lungo e dobbiamo arrivare nei primi quattro posti”.

SUL MOMENTO DIFFICILE – “Non c’era niente da sistemare: la coesione e la disponibilità c’è sempre stata. Le sconfitte che abbiamo subito ci hanno tolto fiducia e energia. Ora invece abbiamo ottenuto risultati positivi che ci hanno ridato energia: la squadra è guarita. Non saremo mai perfetti e imbattibili ma ci giocheremo ogni singola partita”.

SUL NUOVO MODULO – “Portiamo avanti il nostro lavoro con grande continuità. Sempre penserò che la testa comanda il resto. Non eravamo abituati a momenti negativi così. Non abbiamo fatto nessun lavoro particolare se non lavorare su nuove posizioni”.

SU THEO – “Cerchiamo sempre di trovare soluzioni per mettere in difficoltà gli avversari. Theo mi piace e ha fatto bene quello che avevamo preparato quindi siamo soddisfatti”.

SUI SINGOLI – “Mike e Zlatan sono due ottimi giocatori ma soprattutto due leader. Sono assolutamente soddisfatto. Krunic ha fatto una partita di livello tattico e tecnico assoluta. A Firenze è molto difficile ma dovremo fare bene”.

SUL DERBY – “Pensavate di raggiungere l’Inter dopo tre giornate? Dopo il derby abbiamo pensato alla prossima partita, non possiamo pensare troppo in avanti. Penseremo a Firenze e poi alla Champions. La prestazione dipende da noi”.