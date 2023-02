Rivoluzione Milan, Pioli valuta il 4-3-3 e non solo: nuovo piano a sorpresa

Il derby di domenica sarà uno snodo cruciale per il prosieguo della stagione del Milan, l’obiettivo è rialzare la testa dopo il momento di difficoltà, ritrovando risultati e fiducia.

Nonostante l’indisponibilità di Bennacer, che salterà il derby e la sfida contro il Torino, Pioli ha deciso di rinforzare il centrocampo per far fronte ai problemi difensivi degli ultimi tempi.

Ballottaggio a centrocampo per Pioli: le ultime

Come riferito da La Gazzetta dello Sport, Pioli opterà per un 433. Il centrocampo sarà guidato da Sandro Tonali, coadiuvato da Krunic al suo fianco, e uno tra Pobega e Vranckx a completare la mediana. Al momento Pobega è in vantaggio sul talento belga, che potrebbe essere un’utile arma da utilizzare a partita in corso.

Tommaso Pobega (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

In difesa invece, vista l’assenza di Tomori per infortunio, spazio per la coppia Kjaer e Kalulu. In attacco c’è il consueto ballottaggio tra Messias Saelemaekers, a sostegno delle conferme Leao e Giroud. Per riprendere la corsa in campionato sarà fondamentale ritrovare i gol e le giocate dei due fuoriclasse rossoneri.

Giuseppe Esposito