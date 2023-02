Pioli: “Thiaw titolare per un motivo preciso. Vogliamo vincere”

Partita fondamentale per il Milan per cercare di tornare ai quarti di finale. I rossoneri sono tornati a vincere contro il Torino dopo una lunga serie di risultati negativi e vogliono confermarsi in Champions League.

Davanti, però, c’è il Tottenham di Conte che ha sì perso malamente contro il Leicester (perdendo Bentancur) ma due settimane fa ha vinto contro il Manchester City. A centrocampo, per gli Spurs, è piena emergenza: fuori Bentancur, Sessegnon, Hojberg squalificato e Bissouma.

Milan-Tottenham, le parole di Pioli

SULLA PARTITA – “Siamo molto determinati, sentiamo l’energia e sappiamo che è un’occasione. Dobbiamo lottare su tutti i palloni. Dobbiamo stare attenti a tutto, è un ottavo di Champions e dobbiamo essere attenti e determinati. Dobbiamo avere fiducia nelle nostre qualità. Questa è una partita difficile ma esaltante“.

SU THIAW – “Thiaw? Ha fatto molto bene nell’ultima partita, ci dà centimetri importanti e sono sicuro si farà trovare pronto“.

SU LEAO – “Leao? Può lavorare dentro e fuori, per raccordare il gioco e per dare profondità. Ha le qualità per poter far saltare il banco“.