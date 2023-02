Preferì il PSG al Milan, Renato Sanches si pente: avete saputo cos’ha detto?

Nonostante il mercato si sia appena concluso alcune voci non accennano a terminare. Il Psg, in particolare, è stato al centro dei riflettori a causa del mancato passaggio di Ziyech, ma non solo, perché Renato Sanches non è contento della sua stagione e lo ha apertamente dichiarato.

Il portoghese è arrivato nella finestra di mercato estiva, dopo una lunga trattativa con i rossoneri che, però, non si è mai conclusa. Il matrimonio con Parigi si è consumato velocemente: il centrocampista non ha mai conquistato la titolarità e ha collezionato solo 17 presenze, di cui solo 4 da titolare. I due gol, quindi, non bastano.

FOTO GETTY – Renato Sanches Psg

La scelta del Psg e il rifiuto al Milan

Ad alimentare ancora di più le voci qualche infortunio che non avrebbe permesso continuità al giocatore che, però, chiede più minutaggio e confessa di non essere contento. Un rimpianto per la società del Milan che non è riuscita a strappare fino in fondo un accordo con l’entourage del giocatore, ma forse ancora più grande per il centrocampista che avrebbe potuto avere un ruolo centrale nella squadra di Pioli.

Renato Sanches si pente

Di seguito quanto riportato delle sue dichiarazioni:

“Torno da un infortunio, so che è un po’ complicato e un po’ frustrante perché è difficile giocare bene quando torni da un infortunio. Ma mi sento bene, ho solo di giocare ancora un po’. L’allenatore sceglie la formazione. Non sono contento, è normale che voglia giocare ogni tanto di più. Ma rispetto la decisione del mister e io sono qui per dare il massimo”.