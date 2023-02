Primavera Milan: vittoria per 0-3 contro il Cesena, la classifica aggiornata

Fine settimana d’oro per il Milan, la prima squadra dei rossoneri è infatti uscita trionfante dall‘U-Power Stadium di Monza dopo una partita molto dura contro i padroni di casa guidati dal mister Palladino che hanno fatto faticare i rossoneri andando più volte molto vicini al pareggio grazie ad un arrembante Ciurria.

Anche la primavera dei rossoneri però ha strappato una importantissima vittoria sul duro campo del Cesena.

Milan Primavera

I ragazzi di Abate hanno infatti vinto e convinto con il secco risultato di 0-3 maturato grazie alle reti di Stalmach, El Hilali e Sia.

Gran protagonista della partita è stato Stalmach che è andato per la prima volta a segno nel campionato primavera e che ha poi servito l’assist decisivo per Sia e dunque per lo 0-3 che ha inchiodato il punteggio.

Gran protagonista come al solito Traoré che ha fornito un assist, e altra grande menzione al portiere rossonero Lapo Nava che sul punteggio di 0-0 ha salvato un calcio di rigore che avrebbe potuto cambiare le sorti della partita.

Questa la classifica aggiornata:

Milan Primavera Classifica

Andrea Mariotti