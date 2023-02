Inter-Milan, si va verso il 4-3-3: i probabili undici di Pioli

Mancano poco più di 48 ore al Derby della Madonnina. Una partita dal sapore speciale che, inevitabilmente, indirizzerà il futuro della stagione delle due squadre proprio come lo scorso anno.

Il Milan domenica si giocherà tantissimo. Leao e compagni hanno visto sfumare in dieci giorni due obiettivi come Coppa Italia e Supercoppa, ragion per cui in campionato devono subito ritrovare ritmo. Le pesanti sconfitte con Sassuolo e Lazio hanno creato parecchio malumore nell’ambiente: la vittoria contro i rivali dell’Inter potrebbe essere la scintilla necessaria per tenere in piedi questa stagione.

Come affermato recentemente da Pioli: “Saremo pronti a cambiare assetto tattico per cercare di contrastare i problemi“. Di seguito le probabili scelte del tecnico.

Alexis Saelemaekers Milan

I ballottaggi ancora da sciogliere: Saelemaekers in vantaggio sulla destra

Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky, Stefano Pioli schiererà in campo la sua squadra con il 4-3-3.

In porta confermato Tatarusanu mentre in difesa giocheranno al 99% Calabria, Kjaer, Kalulu e Theo Hernandez. Per quanto riguarda il centrocampo Tonali e Krunic sono sicuri del posto con Pobega e Vranckx che si giocano una maglia (l’ex toro in vantaggio). Infine l’attacco: a comporre il tridente con Leao e Giroud ci sarà probabilmente Saelemaekers.

Tommaso Vottero.