Leao-Milan, rinnovo in bilico? La dirigenza fissa il prezzo per la cessione!

Il Milan allenato da Stefano Pioli, grazie alla vittoria di venerdì sera contro il Torino, è tornato a macinare punti in campionato dopo una lunga battuta di arresto.

Parte del merito del successo ritrovato va attribuito indubbiamente al tecnico rossonero che, dopo alcune settimane di critiche, è riuscito a ritrovare la quadra persa negli ultimi mesi, cercando di reinventare anche uno dei suoi diamanti più preziosi.

Stiamo parlando ovviamente di Rafael Leao – spostato nel ruolo di seconda punta alle spalle di Giroud – che non ha inciso sul tabellino della gara ma ha fornito una buona prestazione nel complesso.

Leao Milan Cessione

Il suo futuro al Milan, però, è sempre più in bilico nonostante le rassicurazioni della società sulla trattativa per il rinnovo, ragion per cui Maldini e Massara vorrebbero correre al più presto ai ripari.

Cessione Leao, il Milan svela le sue richieste: base d’asta da 100 milioni di euro

Ad un anno dalla scadenza del suo contratto – giugno 2024 – la Gazzetta dello Sport evidenzia come le possibilità che sulla scrivania del Milan possano arrivare offerte vicine ai 150 milioni di euro (clausola rescissoria del portoghese) siano davvero remote.

In tal senso, il club sarebbe disposto a trattare per un’eventuale cessione, con cifre che però dovranno partire da non meno di 100 milioni.