Pioli può sorridere, pronto a tornare per Milan-Tottenham!

Manca ormai una settimana esatta alla sfida di Champions League contro il Tottenham. Il Milan sta attraversando un periodo di forma molto delicato dove stentano ad arrivare i risultati. Questa sfida arriva probabilmente nel momento peggiore della gestione Pioli, un periodo in cui la squadra sembra completamente sconnessa sul piano fisico e menale.

Oltre a ciò, bisogna anche tenere conto delle assenze continue che stanno perseguitando i rossoneri. Maignan, Ibrahimovic, Florenzi, Bennacer e Tomori non sono giocatori che riesci a sostituire facilmente. Sotto questo aspetto, però, stanno arrivando dei miglioramenti.

Rientro Tomori

Buone notizie dall’infermeria: Tomori pronto al rientro per il Tottenham

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Fikayo Tomori sarebbe prossimo al rientro per la sfida di Champios League contro il Tottenham, in programma per martedì 14 febbraio.

Un recupero che, se confermato, porterebbe inevitabilmente grossi benefici alla squadra. Il Milan ha subito la bellezza di 19 gol in tutto il 2023, un numero molto preoccupante e non accettabile per una società gloriosa come quella rossonera. Ecco perché il rientro di un leader come Tomori potrà fare tutta la differenza del mondo per cercare di contrastare uno degli attacchi più prolifici d’Europa.

Tommaso Vottero.