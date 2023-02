Milan, questione rinnovo Giroud: succederà domani!

Dopo lo scudetto della passata stagione, questa del Milan è sicuramente al di sotto delle aspettative finora. La capolista, il Napoli, è ormai lontanissima. Infatti se ad inizio 2023 i tifosi rossoneri potevano sognare la seconda rimonta di fila in campionato, il 4 gennaio il Napoli distava solo 5 punti, dopo appena un mese quel sogno è diventato un incubo: troppi i 18 punti che separano il Diavolo dalla vetta. C’è piuttosto bisogno di rimboccarsi le maniche e tornare a vincere per non mancare la qualificazione alla Champions per la prossima stagione. Nel frattempo la dirigenza sta lavorando in ottica futura, l’obiettivo ora è quello di rinnovare i punti cardine di questo Milan.

Obiettivo rinnovi, le novità su Giroud

Il Milan è pronto a blindare Olivier Giroud. L’attaccante francese è arrivato al Milan dal Chelsea nella scorsa stagione. Il club rossonero per strapparlo ai Blues ha dovuto sborsare un milione di euro più bonus. Il giocatore invece aveva firmato un biennale ad una cifra pari a 3,5 milioni di euro più bonus a stagione. Da allora Giroud ha segnato 24 gol, 14 nella scorsa stagione e 10 in questa. Visto l’ottimo rendimento a Milano del n.9, Maldini e Massara, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sono pronti ad incontrare nella giornata di domani l’agente di Giroud per discutere del rinnovo fino al 2024. I rapporti tra società e giocatore sono buoni ma considerando che Divock Origi, riserva di Giroud, guadagni 4 milioni a stagione è possibile che l’attaccante francese chieda un adeguamento.

Clemente Grimaldi