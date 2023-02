Rinnovo Giroud Milan, appuntamento decisivo nei prossimi giorni: la data

Il Milan lavora per cercare di uscire da questo grande momento di crisi. Tutte le attenzioni sono riposte sul campo, dove venerdì arriverà la sfida al Torino di Ivan Juric. Una squadra in grande forma, galvanizzata dal successo con l’Udinese, che arriverà a San Siro per ripetere il risultato ottenuto in Coppa Italia.

La società, dal canto suo, deve inevitabilmente pensare al futuro del club. Dopo il rinnovo di Bennacer il Milan vuole chiudere al più presto le pratiche Giroud e Leao. Proprio sul francese emergono importanti novità.

Rinnovo Giroud

Novità importanti sul fronte Giroud, tra giovedì e venerdì l’incontro con l’agente

Secondo quanto riportato da Sky Sport tra la giornata di giovedì 9 febbraio e quella di venerdì 10 è in programma un incontro tra Maldini e Massara e l’agente di Giroud per chiudere l’accordo.

Al termine di questo meeting, il francese dovrebbe arrivare alla firma per un prolungamento di contratto annuale. Questo (se concluso) sarebbe a tutti gli effetti un colpo importantissimo, soprattutto in questo momento delicato della stagione. A suon di gol ed ottime prestazioni, Olivier ha convinto anche i più scettici, abbattendo addirittura la maledizione della maglia numero 9.