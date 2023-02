Situazione Zaniolo, Mourinho fa chiarezza: lo ha detto in diretta

Continua la corsa della Roma per un posto in Champions League. Dopo la sconfitta della scorsa giornata contro il Napoli capolista, i giallorossi chiudono la pratica Empoli nei primi 6 minuti di gioco, grazie alle reti di Ibañez ed Abraham, entrambe sugli sviluppi di calcio d’angolo ed entrambe su assist di Paulo Dybala.

A tenere banco in casa Roma, però, è sempre il caso Zaniolo. L’attaccante italiano, dopo il mancato trasferimento nella sessione invernali di calciomercato, è stato escluso dal progetto tecnico del club capitolino. A fare il punto sulla situazione ci ha pensato Josè Mourinho ai microfoni di Dazn dopo la vittoria sulla squadra di Zanetti.

Caso Zaniolo, Mourinho: “È un problema della società”

Queste le parole dello Special One:

Roma, Mourinho, Zaniolo

“Zaniolo a me non deve fare assolutamente niente. È un problema della società e lo deve risolvere con la società“.

Poche parole, ma dirette, che vanno ad aggiungersi a quanto detto dal general manager della Roma Tiago Pinto prima del fischio d’inizio ai microfoni di Dazn:

“Su Nicolò penso che la linea della società sia stata chiara. In questo momento non sarebbe positivo per nessuno parlare ogni volta di questa situazione”.