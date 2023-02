Nuovo Stadio, Sala annuncia: “Ho convocato Inter e Milan”

Continua la telenovela riguardante il nuovo stadio di Milan e Inter. Sembra che la nuova proprietà dei rossoneri voglia andare per la propria strada ed avere uno stadio tutto per sé.

Molto probabile, dunque, che sia stata abbandonata del tutto l’idea di avere uno stesso impianto con l’Inter.

Negli ultimi giorni si sta parlando della possibilità di veder sorgere il nuovo stadio dei rossoneri all’Ippodromo “La Maura”, mentre i nerazzurri per ora osservano.

Sala: “Cardinale ok, non capisco dove voglia andare Zhang!”

Milano, Meazza, San Siro

Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha parlato del nuovo stadio di Milan e Inter a margine di una conferenza stampa a Palazzo Marino.

I due club ormai stanno ragionando sulla possibilità di costruire due impianti separati e in zone diverse della città.

Sala, nel frattempo, ha confermato di non aver ricevuto comunicazione dalle due squadre, le quali sono state convocate d’urgenza in Comune per gli ultimi aggiornamenti sull’attuale progetto condiviso.