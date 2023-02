Sportiello-Milan, spunta un retroscena: la clausola

Il reparto dei portieri è quello che sta causando più polemiche quest’anno per il Milan. Si sta rivelando infatti davvero troppo lungo l’infortunio dell’estremo difensore titolare dei rossoneri, Mike Maignan. Questo ha costretto Pioli a puntare con decisione sul suo vice, Ciprian Tatarusanu, il quale però non sta ricambiando sul campo questa fiducia.

La società, d’altro canto, ha deciso di non acquistare nel mercato di gennaio un altro portiere in grado di “tappare” con maggior efficacia il buco lasciato dall’infortunio di Maignan (il cui rientro è ancora lontano), acquistando solo il giovanissimo Vasquez.

Foto: Getty Images- Marco Sportiello

Sportiello vicinissimo al Milan: il motivo

Si era parlato tanto di Marco Sportiello come possibile vice Maignan, ma le alte richieste dell’Atalanta hanno bloccato tutto per un suo possibile arrivo già a gennaio. In estate il suo contratto con i bergamaschi scadrà e ci si chiede se allora il suo approdo ai rossoneri non possa dirsi solo rinviato.

Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, nel contratto di Sportiello con l’Atalanta è presente una clausola unilaterale che permetterebbe il suo rinnovo per un altro anno, di cui però la società orobica non vuole avvalersi. Infatti, l’Atalanta reputa troppo oneroso il suo ingaggio e, in più, vorrebbe puntare con maggiore decisione su Carnesecchi, portiere lasciato quest’anno in prestito alla Cremonese.

Così Sportiello può reputarsi davvero ad un passo dal Milan. Si dovrà solo trovare l’accordo per l’ingaggio che, molto probabilmente, verrà raddoppiato rispetto ai 500mila euro attuali.

Felice Luongo