Theo: “Vittoria importante, il gruppo è compatto”, poi il commento Milan-Tottenham

Si è concluso poco fa il match che ha aperto la 22° giornata di Campionato di Serie A: dopo 3 sconfitte consecutive in Campionato e la sconfitta in Supercoppa contro l’Inter, il Milan torna alla vittoria contro il Torino, la squadra che poche settimane fa aveva buttato fuori i diavoli dalla Coppa Italia.

Nonostante il periodo delicato della squadra di Stefano Pioli, il popolo rossonero risponde presente, in un San Siro che non ha mai smesso di tifare per la propria squadra.

A decidere la partita è un colpo di testa di Olivier Giroud, colui che, dopo il rientro dal Mondiale, era mancato alla formazione rossonera.

Milan-Torino, le parole di Theo Hernandez nel post-partita

Nel post-partita di Milan-Torino, ai microfoni di Dazn è intervenuto Theo Hernandez, uomo assist per il goal di Giroud. Il terzino francese ha parlato così della gara:

“Sono 3 punti importanti, veniamo da partite in cui non abbiamo giocato bene. Con questa vittoria dobbiamo andare avanti. Quando perdi tante partite, è tutta una questione mentale: siamo una squadra forte, siamo uniti, i tifosi sono con noi. Dobbiamo continuare così.“

Theo poi ha risposto alla domanda sul rientro di Ibrahimovic:

“Ibra vuole sempre di più, è un allenatore aggiunto per noi.“

Le parole sulla Champions League

Martedì 14 febbraio il Milan affronterà il Tottenham in Champions, sfida d’andata degli ottavi di finale; ecco cos’ha detto Hernandez:

“Noi vogliamo vincere anche in Champions, sarà una partita difficile, dobbiamo lavorare bene per prepararla al meglio“.

“Dopo il mondiale sono stato mentalmente basso di morale, ma adesso torno”: le parole del terzino francese riguardo la sua condizione post-mondiale.

Alice Bonora