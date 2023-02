La rinascita del Milan passa anche da Thiaw: l’ennesima intuizione geniale di Paolo Maldini

Nel Milan che pian piano si sta risollevando, come dimostrano le tre vittorie consecutive maturate nelle ultime partite, spicca il nome di Malik Thiaw.

Thiaw, la rinascita del Milan e l’importanza di Paolo Maldini

Alzi la mano chi se lo aspettava. Concretizzatosi in estate per circa 5 milioni di euro, l’acquisto di Malik Thiaw non ha fatto per niente rumore. Anzi: sembrava uno di quei colpi fatti a posta per allungare la rosa. Dar respiro, proprio se necessario, ai titolarissimi Tomori e Kalulu.

Poi però è arrivata la crisi, la svolta tattica voluta da Pioli con la difesa a 3 e di conseguenza anche il momento del difensore tedesco. Uno di quei treni che passano una volta soltanto. E Thiaw, senza farsi pregare, ci è salito su: con disinvoltura, consapevolezza e – se permettete – anche una certa dose di classe e carisma.

San Siro non è mai un teatro semplice da affrontare. Guardarlo negli occhi spaventa: anche calciatori più affermati ne hanno sofferto il giudizio. Thiaw, invece, ha saputo prendersi – senza soffrirle – le luci della ribalta: prima l’eccellente prestazione in Champions contro il Tottenham, poi la partita da 7 in pagella di ieri contro il Monza.

E il Milan, con lui in campo, non prende gol: mica un dato da poco per una squadra che venti giorni fa veniva bucata 5 volte dal Sassuolo.

Malik Thiaw è senza ombra di dubbio la rivelazione più bella di questo Milan che pian piano sta rivedendo la luce. A sensazione, l’ennesima intuizione geniale di quel fenomeno conosciuto col nome di Paolo Maldini.

PIERFRANCESCO VECCHIOTTI