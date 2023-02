Tomori: “La difesa a tre ha ridato certezze”, poi il commento su Ibra

Il Milan respira. Dopo un post Mondiale da incubo, con una striscia negativa fatta di 5 pareggi e due sconfitte, i rossoneri sono tornati a vincere. E a farlo con regolarità: ieri sera, dopo le vittorie contro Torino e Tottenham, è arrivata la terza affermazione consecutiva contro il Monza.

Tomori Milan Ibra

Tomori: “Ora difendiamo con un uomo in più. Ibra sempre importante”

A fare la differenza, per il Milan, è stata la ritrovata solidità difensiva: i tre punti sono arrivati sempre con degli 1-0. Merito anche di un nuovo assetto, con i rossoneri che nelle ultime settimane sono passati dal classico 4-2-3-1 ad un più accorto 3-5-2. Sul tema ha detto la sua Fikayo Tomori. Di seguito le parole rilasciate dal difensore inglese ai microfoni di SportMediaset:

“La difesa a tre ha ridato certezze anche se i concetti difensivi non sono cambiati. Ora semplicemente difendiamo con un uomo in più, ma quando dobbiamo attaccare lo facciamo velocemente. Ieri potevamo certamente segnare di più, ma tre punti e porta inviolata sono segnali positivi in questo momento”.

Su Ibra e sull’immediato futuro:

“Ibra è un campione, parla sempre, e averlo al nostro fianco è molto importante. Penso che siamo guariti: ora ci tocca continuare a lavorare così e vincere ancora”.

PIERFRANCESCO VECCHIOTTI