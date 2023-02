Tonali: “L’importante è essere intelligenti e cercare il secondo gol”

Partita importante per il Milan per dimostrare che le vittorie con Tottenham e Torino non siano state un caso. I rossoneri hanno approcciato bene la partita contro il Monza che dà sempre del filo da torcere, soprattutto in casa. Il gol di Messias ha sbloccato la partita ma nel primo tempo sono state diverse le occasioni per i rossoneri: Di Gregorio infatti è stato decisivo più volte su Leao e una volta su Diaz e Tomori. Nell’intervallo ha parlato Sandro Tonali che ha messo in guardia il Milan.

Milan Tonali intervista

Milan, le parole di Tonali

Il centrocampista rossonero ha parlato da vero leader e con grande maturità: “L’importante è essere intelligenti e continuare a fare bene. Non dobbiamo esagerare con le giocate e cercare di fare il 2-0”. Il numero 8 sa bene che la partita rimane complicata nonostante il vantaggio e il raddoppio sarebbe l’ideale per i rossoneri.

Bisognerà capire come tornerà in campo il Milan e se il Monza continuerà a fare bene come nel primo tempo. La squadra di Palladino, però, è mancata negli ultimi metri.