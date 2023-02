Un titolare del Tottenham in dubbio per il Milan, Stellini annuncia: “Ha un problema fisico”

Dopo la vittoria a San Siro, il prossimo 8 marzo il Milan di Stefano Pioli dovrà affrontare nuovamente il Tottenham, questa volta però a Londra, nel match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Rispetto alla sfida di Milano, il tecnico rossonero potrà contare su alcuni rientri importanti, come quelli di Tomori, Mike Maignan, che contro l’Atalanta ha riassaporato il campo dopo quasi 6 mesi, ed Ismael Bennacer, il cui recupero, però, non è ancora completo.

Discorso diverso, invece, per gli Spurs, i quali ritroveranno Hojbjerg, assente all’andata per squalifica, ma che rischiano di dover fare a meno di uno dei top player della rosa.

Tottenham, preoccupa Son: soltanto 33′ nelle ultime due partite

Stellini, Son, Tottenham-Milan

Come riferito da Christian Stellini, assistente di Antonio Conte, al termine della sfida tra Chelsea e Tottenham, l’esclusione nelle ultime due partite dall’undici titolare da parte di Son, sarebbe dovuta ad un problema fisico del calciatore. Queste le sue parole:

“Son ha avuto un problema che si porta dietro da un po’ di tempo. Ed è proprio di tempo che ha bisogno, per essere pronto per il prossimo ciclo di partite”.

Tuttavia, come riportato da Football London, il sudcoreano dovrebbe essere pronto per il Diavolo. Nulla da fare, invece, per Lloris, Sessegnon, Bissouma e Bentancur, i quali salteranno con certezza la sfida contro il Milan.