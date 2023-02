Udinese, tegola grave per Sottil: salterà la sfida contro il Milan

Brutte notizie in casa Udinese con Sottil che dovrà rinunciare a lungo ad un suo interprete fondamentale. Si tratta di Enzo Ebosse, uscito dal campo nel corso dell’ultima partita contro l’Inter a causa di un infortunio. Gli esami strumentali hanno successivamente evidenziato una rottura del crociato, che costringe il calciatore a concludere qui la sua stagione.

A renderlo noto è l’Udinese stesso, tramite una nota rilasciata sul proprio sito web ufficiale, in cui comunica che Ebosse si sottoporrà ad un intervento lunedì prossimo presso Villa Stuart a Roma.

Infortunio Ebosse: il comunicato

Di seguito il comunicato rilasciato dall’Udinese Calcio:

Udinese Calcio comunica che Enzo Ebosse, come evidenziato dagli esami strumentali effettuati, ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro. Il calciatore sarà operato lunedì prossimo dal Professor Mariani presso la clinica Villa Stuart di Roma.

Il Milan ha in programma la sfida in trasferta contro l’Udinese sabato 18 marzo alle 20:45 per la ventisettesima giornata di Serie A. L’infortunio di Ebosse lo terrà lontano dal campo per tutto il resto della stagione e sarà quindi assente nella gara contro i rossoneri.