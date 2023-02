UFFICIALE – Lazetic lascia il Milan: svelata la sua nuova squadra

Marko Lazetic è un nuovo calciatore dell’Altach, squadra che milita nel massimo campionato austriaco e che è attualmente allenata dall’ex bomber tedesco Miroslav Klose. Attraverso una nota apparsa sul sito ufficiale, il nuovo club dell’attaccante serbo ha annunciato l’arrivo del classe 2004 in prestito fino al termine della stagione. Questo il comunicato:

“Il CASHPOINT SCR Altach si rafforza con Marko Lazetic. Il centravanti serbo è in prestito dal Milan.

Dopo il portiere Andreas Jungdal, Lazetic è il secondo giocatore ceduto dai rossoneri all’Altach nell’attuale mercato invernale. Lazetic si è trasferito dal suo club giovanile Stella Rossa Belgrado alla città italiana nel gennaio 2022.

A fine novembre, il 19enne ha esordito in Serie A, ed è stato sostituito in Coppa Italia nell’aprile 2022 nel derby cittadino contro l’Inter.

Lazetic si è allenato anche in Primavera e in UEFA Youth League, dove ha segnato due gol nella fase a gironi di quest’anno. Inoltre, l’attaccante ha rappresentato tutte le nazionali giovanili in Serbia – più recentemente ha guidato l’Under 19 in campo come capitano.

Benvenuto ad Altach, Marco!“.

Successivamente è arrivato anche il comunicato ufficiale del Milan:

“AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, le prestazioni sportive del calciatore Marko Lazetić allo SCR Altach fino al 30 giugno 2023.

Il Club augura a Marko il meglio per il prosieguo della Stagione Sportiva”.

Marko Lazetic all’Altach: le parole dell’attaccante rossonero

In seguito al comunicato, l’attaccante rossonero ha espresso tutta la propria gioia attraverso i canali ufficiali del suo nuovo club:

Lazetic, Altach, Milan

“Sono pieno di aspettative per le partite con l’Altach e voglio presentarmi con ottime prestazioni. Le discussioni con Georg Festetics e Miroslav Klose mi hanno convinto che questo passo è esattamente quello giusto nella mia attuale fase di carriera. Andreas Jungdal mi ha già parlato molto di questo e non vedo l’ora di conoscere la squadra e i tifosi“.

Anche il ds degli austriaci Georg Festetics ha commentato il nuovo innesto in rosa:

“Marko Lazetic è un attaccante ottimamente allenato che vorrebbe cogliere l’opportunità all’Altach per fare il suo prossimo passo nello sviluppo attraverso allenamenti regolari. Siamo contenti di essere riusciti a prevalere contro molti club famosi e che Marko abbia scelto noi. Ringrazio i dirigenti del Milan per la fiducia che hanno riposto in noi e sono felice di dare il benvenuto a Marko, un altro grande talento promettente”.