Zaniolo-Galatasaray, per il Milan non è finita: il motivo

Aria di crisi per il Milan che non vince più. Dopo la sconfitta in Supercoppa proprio contro l’Inter, i rossoneri hanno perso tre partite in campionato, collezionando 10 reti subite, solo 2 quelle fatte.

Una delle cause principali del declino rossonero potrebbe essere proprio il mercato, fermo ormai dall’estate, con la finestra di gennaio priva di colpi di scena. Uno solo l’acquisto, quello di Nikola Lazetic dalla Stella Rossa, mentre in uscita Pellegri, Conti e Plizzari. I dirigenti Maldini e Massara non hanno ritenuto opportuno di spingersi troppo oltre per portare a casa Nicolò Zaniolo.

Zaniolo vicino al Galatasaray

L’attaccante ora sarebbe vicinissimo al Galatasaray: la squadra turca può ancora operare perché il mercato esterno non è chiuso ovunque. In particolare, in Turchia il calciomercato chiude l’8 febbraio. Il Galatasaray, dunque, ha ancora tre giorni per trattare con la Roma.

Secondo le ultime indiscrezioni la società giallorossa avrebbe rifiutato la proposta da 22 milioni di euro + bonus, ma i club non hanno interrotto i contatti e continuano a trattare. Ma non è tutto, un’ipotesi lanciata da La Gazzetta dello Sport vedrebbe un braccio di ferro tra l’entourage del giocatore e il Galatasaray per un’eventuale clausola rescissoria.

FOTO GETTY – Zaniolo Galatasaray Calciomercato

Zaniolo vorrebbe tutelarsi e avere l’opportunità di poter cambiare club senza dover coinvolgere una trattativa tra possibili interessati. La società turca non sembrerebbe aver chiuso completamente alla proposta, ma vorrebbe inserire una clausola importante per tutelarsi.

Milan in pole se fosse confermata la clausola

Osservatrici speciali Milan, Napoli e Juventus. I bianconeri stanno monitorando il giocatore da tempo, gli azzurri potrebbero pensarci qualora partisse Lozano. Dopo le diverse proposte fatte, il Milan attualmente sembrerebbe fuori da giochi: i rossoneri non sembrano volersi esporre ulteriormente, anche se non è escluso un ritorno di fiamma, specialmente se la trattativa con la squadra turca andasse in porto e fosse inserita realmente una clausola rescissoria.