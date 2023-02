Svolta sul futuro di Zaniolo, fissato l’incontro con la Roma: il motivo

L’affare più ingarbugliato e discusso che poteva concretizzarsi negli ultimi giorni di mercato è sicuramente quello riguardante Nicolò Zaniolo al Milan.

Il giovane attaccante aveva espresso la volontà di lasciare la Roma dopo i fischi ricevuti dai tifosi durante Roma-Genoa, ottavo di finale di Coppa Italia.

L’agente Vigorelli, da quel momento in poi, si è attivato per trovargli la sistemazione giusta, cercando squadre in Italia ed in Europa.

Nella nostra penisola si era interessato solamente il Milan, che, però, non avendo budget disponibile, non ha potuto affondare il colpo ma solamente sperare che Tiago Pinto accettasse un prestito con diritto di riscatto, cosa che non è accaduta.

AS Roma Nicolo Zaniolo (Photo by FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images)

Futuro Zaniolo in bilico: domani la decisione

Ragion per cui, secondo quanto riportato da Nicolò Schira sul suo profilo Twitter, domani il giocatore ex Inter tornerà a Trigoria dove si allenerà con il gruppo, in attesa della decisione definitiva di Josè Mourinho.