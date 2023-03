Champions League, Adani sulla qualificazione: “Meglio Inter o Milan? Non c’è paragone!”, poi il commento sui sorteggi

Dopo il passaggio del turno del Milan, anche l’Inter dopo una partita molto sofferta è riuscita a qualificarsi agli ottavi di Champions League.

A differenza di quanto accaduto in campionato, per le milanesi la Champions League quest’anno sta regalando enormi soddisfazioni, inizialmente difficili da pronosticare.

Una delle due squadre ha però impressionato di più dal punto di vista del gioco, a parlarne è stato Lele Adani, noto commentatore ed opinionista, in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport.

Di seguito le sue parole:

“ Mi è piaciuto di più il modo di stare in campo del Milan , che ha difeso bene ed è ripartito sempre, tanto che forse in casa del Tottenham meritava anche la vittoria. I nerazzurri hanno speculato sull’1-0 dell’andata, sono stati fortunati”.

Sui sorteggi: “La premessa è che la cosa più importante sarà l’atteggiamento. L’Inter a Barcellona aveva giocato alla grande. Quanto all’urna, in primis va evitato il City di Haaland, la cui stagione inizia adesso perché è stato preso proprio per fare la differenza in Champions. Real e Bayern sono delle corrazzate, quindi restano Benfica e Chelsea. I portoghesi giocano bene e hanno un ottimo attaccante come Gonzalo Ramos, ma hanno perso un uomo chiave come Enzo Fernandez, finito proprio ai Blues che però hanno diversi problemi. Anche se restiamo a livelli altissimi. Comunque, meglio una di queste due che una sfida fratricida. Anche perché questo Napoli in Europa ormai fa paura a tutti”.