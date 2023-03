Domani sera andrà in scena il cosiddetto derby d’Italia fra Inter e Juventus, una partita importante e molto attesa da entrambe le compagini.

I tecnici delle due squadre, Max Allegri e Simone Inzaghi, hanno parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’appuntamento che li vedrà opposti in campionato.

Entrambi hanno cenrcato di analizzare il match e di fare un po’ di pre tattica ma sono state soprattutto le parole del mister bianconero ad attirare l’attenzione degli addetti ai lavori.

Allegri Inter Juventus

L’allenatore toscano ha difeso i suoi e la stagione della Juventus rivendicando i risultati ottenuti, che sarebbero stati ben maggiori se non fosse stato per la penalizzazione di 15 punti in classifica inflitta dalla Giustizia Sportiva.

I bianconeri infatti sono stati ricacciati a metà classifica dopo i risultati dell’inchiesta che ha causato anche le dimissioni dell’ex Presidente Andrea Agnelli e tutto il CdA.

Allegri provoca i giornalisti: “Abbiamo 5 punti in più del Milan”

Allegri ha quindi voluto rivendicare il proprio lavoro puntualizzando che la classifica sarebbe stata ben diversa senza la penalizzazione: “Dobbiamo difendere il secondo posto, abbiamo 53 punti sul campo, 5 in più del Milan”.

Queste dichiarazioni sono rimbalzate sulle pagine di tutte le testate sportive, a dimostrazione di quanto la provocazione dell’allenatore juventino sia stata efficace.

Nonostante le sue parole però la Juventus resta al settimo posto a ben 10 punti dalla squadra di Pioli e a 12 dall’Inter.