Milan avanti in Champions League, il commento di Ancelotti!

A margine della partita di stasera tra Real Madrid e Liverpool, Carlo Ancelotti ha commentato la qualificazione del Milan ai quarti di Champions.

Intervistato ai microfoni di Sky, l’ex allenatore rossonero, grande esperto della competizione europea, vinta in due occasioni da giocatore e altre quattro da allenatore (di cui due proprio con sulla panchina del club meneghino nel 2003 e nel 2007), ci ha infatti tenuto a congratularsi con le squadre italiane per l’ottimo rendimento che stanno avendo in Champions League:

“Le squadre italiane stanno facendo molto bene, potrebbero essere in tre ai quarti, un segnale forte all’Europa”.

Ancelotti sulle italiane in Champions: “Segnale forte all’Europa”, poi il commento su Real-Liverpool

Nella conferenza stampa di ieri, invece, alla luce dell’ottimo risultato di 2-5 maturato ad Anfield all’andata, Ancelotti ha analizzato l’impegno di questa sera contro i Reds, il cui vincitore potrebbe affrontare proprio il Milan nei quarti di finale: