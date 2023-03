Bennacer spiega il suo arrivo in Italia: “Dovevo lasciare l’Arsenal per questo motivo!”

Mancano poco più di 48 ore alla decisiva sfida tra Tottenham e Milan. I rossoneri voleranno a Londra per staccare un pass per i quarti di finale di Champions League. A differenza della gara d’andata sarà a disposizione di Pioli anche Ismail Bennacer, rientrato sabato contro la Fiorentina dal primo minuto.

FOTO: Imago, Bennacer Milan

Bennacer: “In Champions nulla è impossibile”

Proprio Bennacer ha parlato ai microfoni della UEFA. Di seguito le sue parole:

Ci siamo qualificati per gli ottavi, è fantastico anche per i tifosi e tutti coloro che ci circondano, ma soprattutto per noi. Quando lavori sodo, ottieni risultati. Adesso siamo in una coppa e sappiamo che sarà molto difficile ma niente è impossibile. Abbiamo visto in questi ultimi anni cosa può succedere. Abbiamo molti giocatori che stanno recuperando dagli infortuni, speriamo di evitarne altri e raggiungere un livello ancora superiore.

L’inizio della carriera: dall’Arsenal ad Empoli per giocare

Bennacer ha raccontato così l’inizio della sua carriera:

Non volevo trasferirmi all’estero, poi però l’Arsenal ha fatto di tutto per farmi sentire a mio agio e così ho deciso di accettare. Sono rimasto lì perché i Gunners sono tra i migliori a lavorare con i giovani: volevo imparare. Quando ho capito che quella fase della mia carriera era finita, mi sono trasferito ad Empoli. Volevo giocare titolare, non importava dove, per questo ho lasciato l’Arsenal. La gente era dubbiosa perché sarei andato in Serie B, ma per me in quel momento era importante abbandonare la zona di comfort.

FOTO: Imago, Bennacer Milan

Bennacer e l’amore con il Milan: il racconto

Parole d’amore anche per il Milan:

Nessuno deve spiegare perché questo è un club speciale. Non sapevo molto delle leggende del club come Franco Baresi, così quando ho firmato per il Milan ho chiesto di indossare la maglia numero 6 e mi è stato detto che non era possibile perché quella maglia era stata ritirata. Questo club significa molto per me, per questo ho deciso di prolungare il mio contratto e continuare il mio viaggio qui, con il Milan. Ci sono tante piccole cose che ti ricordano quanto sia unico, ti senti decisamente parte di questa storia.

Bennacer parla del rapporto con Ibra: le parole

Il centrocampista algerino nel corso della lunga intervista concessa alla UEFA ha parlato anche di Ibrahimovic e del rapporto con il fuoriclasse svedese:

Non mi era mai capitato prima di avere un tale leader. Vuole sempre che tutti vadano oltre il loro limite, non ammette errori da parte di nessuno. È certamente un ingrediente del nostro successo. Personalmente andiamo molto d’accordo. Non mi lascio prendere in giro, sono molto timido, parlo poco. Ma è la mia personalità. Ibra mi da molti consigli rispetto a quella che è stata la sua esperienza, quello che ha vissuto. È davvero una brava persona. Sono orgoglioso di condividere lo spogliatoio con lui.

PIERFRANCESCO VECCHIOTTI