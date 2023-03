Brahim Diaz via da Milano? Nel mirino il giovane talento della Serie A per sostituirlo!

Il Milan si prepara al big match del weekend contro il Napoli, sfida che anticiperà il doppio confronto di Champions League valido per i quarti di finale proprio contro gli azzurri. Una sfida che al termine della stagione potrebbe significare tanto proprio in ottica del prossimo anno con una qualificazione Champions da guadagnare.

Proprio riguardo il prossimo anno il club rossonero ha in mente una in mente i prossimi obiettivi di mercato che potrebbero dare nuova linfa a un ciclo che sembra giunto al termine. La lista di Maldini e Massara è lunga ma c’è un nome in particolare che spicca in previsione di un possibile addio.

Se va via Diaz, Baldanzi è il nuovo obiettivo del Milan

Baldanzi Empoli Milan

Brahim Diaz, infatti, sarà al centro di una bagarre tra Milan e Real Madrid. Il club rossonero potrebbe acquistarne il cartellino a 22 milioni, una cifra troppo alta nonostante ci sia un eventuale contro-riscatto per gli spagnoli a 27 milioni. Il Milan vorrebbe convincere il Real ad abbassare le pretese, forte del fatto che lo spagnolo non troverebbe molto spazio a Madrid, fissando il tetto massimo a 18 milioni. I blancos riflettono ma potrebbero valutare di vendere il giocatore a un terzo acquirente.

Il Milan non ha alcune intenzione di fermarsi a quest’unica opportunità. A tal proposito la coppia Maldini-Massara sarebbe fortemente interessata al giovane talento Baldanzi: il centrocampista classe 2003 sta dimostrando all’Empoli di poter fare buone cose e sembrerebbe un ottimo sostituto su cui puntare, qualora Diaz partisse.